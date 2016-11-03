Україна збільшила бойовий склад ракетних військ і артилерії втричі

11:26, 03 листопада 2016
Війна
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За два роки бойовий склад ракетних військ і артилерії зріс втричі.

facebook.com/theministryofdefence.ua

Про це йдеться у привітанні начальника Генерального штабу — головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка з нагоди Дня ракетних військ і артилерії.

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"Порівняно з 2014 роком, бойовий склад військ збільшився втричі. Сьогодні вживаються цілеспрямовані заходи щодо нарощування бойового потенціалу ракетних військ і артилерії, удосконалюється їх організаційна структура, забезпечується системна модернізація та прийняття на озброєння нових зразків тягачів, техніки та артилерійських систем. Це серйозна і копітка робота, яка передбачає відповідальність за доручену справу", - заявив Муженко.

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