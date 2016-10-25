Упродовж останніх двох років на Донбасі загинуло 495 жінок, 68 дітей, 152 дитини поранені - Геращенко

Представник України виступала французькою та російськими мовами, щоб про страждання українських жінок та дітей почули громадяни Російської Федерації, повідомляє прес-служба БПП "Солідарність".

«Я хочу апелювати до громадян Російської Федерації, щоб вони мали можливість з цієї високої трибуни дізнатися правду про війну на Донбасі та про справжні страждання українських жінок та дітей. На жаль, Україна на власному трагічному досвіді знає, який страшний вплив мають конфлікти на жінок та дітей», – заявила Ірина Геращенко на початку виступу.

Представник України наголосила, що жертвами російської військової агресії з весни 2014 року стали мільйони українців. Російська Федерація несе повну відповідальність за порушення прав людини, як в окупованому Криму, так на Донбасі. Це було визнано останніми двома резолюціями Парламентської Асамблеї Ради Європи. Саме жінки та діти є найбільш вразливими в умовах цієї війни.

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«За останніми даними в Україні нараховується 2,7 млн внутрішньо переміщених осіб. З них близько 900 тис складають жінки та більше 236 тис діти. Упродовж останніх двох років на Донбасі загинуло 495 жінок, 68 дітей, 152 дитини поранені. Це цивільне населення! Від початку російської військової агресії на Донбасі загинуло 2130 військовослужбовців Збройних Сил України, серед яких 2 жінки. Вони захищали свою Батьківщину від агресора. Через війну 1937 дітей стали сиротами. Вдовами залишились 1213 жінок,а 1975 жінок втратили своїх синів. Іще 142 жінки чекають на звільнення із полону ОРДЛО свої рідних», – зазначила перший віце-спікер.

Парламентар наголосила на особливо важкій ситуації з правами жінок та дітей на тимчасово окупованих територіях.

“Російські окупаційні війська і їх найманці беруть в полон українських жінок. За даними Служби Безпеки України у полон бойовиків ОРДЛО, протягом двох років російської агресії, було взято 238 жінок. На даний момент 233 жінки було знайдено та звільнено зусиллями українських уповноважених органів, та іще 5 жінок наразі перебувають у полоні”, – розповіла Геращенко. – ” Нам відомі факти торгівлі людьми на тимчасово окупованих територіях, а також сексуального насильства та експлуатації, використання неповнолітніх в бойових діях, які несумісні зі стандартами прав людини і є неприйнятними в сучасному світі. До цих пір в тюрмах так званої ДНР знаходиться під арештом група підлітків, звинувачених у «диверсіях».

Упродовж виступу в Раді безпеки ООН Ірина Геращенко згадала про молоду українку Олену Лафазан, що загинула під Маріуполем від російських обстрілів, згадала маму трирічного Клима Клименка, що своїм тілом закрила хлопчика і врятувала його, про війну РФ проти України і її відповідальність.

Перший віце-спікер зазначила, що з метою належного реагування на випадки насильства щодо жінок, одним із найближчих кроків парламенту стане ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищам. Відповідні законопроекти уже подані на розгляд Парламенту і, можливо, Парламент ратифікує Конвенцію уже цієї осені.

На завершення свого виступу уповноважена з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі підкреслила, що Україна націлена на подальше активне просування прав жінок, забезпечення їх участі в мирних переговорах і в постконфліктному відновленні, а також на захист жінок від усіх видів насильства.