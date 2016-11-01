У Маріуполі затримали чоловіка із сумкою гранат, який їхав до Києва

У Маріуполі затримали чоловіка, який їхав до Києва із сумкою гранат. Про це на своїй сторінці у Facebook написав ачальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Згідно з його повідомленням, чоловіка затримали на залізничному вокзалі. Правоохоронцям він заявив, що «забув викласти» гранати.

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Знову залізничний вокзал «Маріуполь», чоловік, що від'їжджає до Києва, і сумка з гранатами. На питання навіщо, отримали відповідь - забув викласти. Краще б подумав своєю головою про наслідки «забудькуватості», а якби стався вибух у потязі. А навіщо...», - написав Аброськін.

Раніше, учасника АТО, який привіз у Дніпро гранати, засудили до 5 років позбавлення волі. Військовий віз додому понад 700 набоїв різних калібрів, 21 гранату та 12 запалів до них.

"Вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі засуджено сержанта однієї з військових частин на Дніпропетровщині", - йдеться в заяві військової прокуратури Південного регіону України.