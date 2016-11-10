За добу в АТО загинув один український військовий, шестеро - поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

“За минулу добу внаслідок бойових дій, на превеликий жаль, один український військовий загинув, ще четверо поранені, а також ще двоє зазнали травми при виконанні завдань на передовій”, - сказав він, не уточнивши, за яких обставин сталися останні два випадки.

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Нагадаємо, минулої доби в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 44 випадки відкриття вогню по позиціях сил АТО.

Найактивніші обстріли з боку незаконних бандформувань зафіксували на Маріупольському напрямку. Тут ворог 25 разів, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також 82 та 120 міліметрові міномети поблизу населених пунктів Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Красногорівка, Богданівка, Гнутове, Мар’їнка.