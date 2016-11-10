Бойовики на Донбасі заблокували пункт пропуску "Гнутове"

Російсько-окупаційні війська заблокували КПВВ «Гнутове» у Донецькій області. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

У повідомленні зазначається, що бойовики досі не почали пропуск осіб і автомобілів через пункт пропуску.

«Сьогодні навпроти КПВВ «Гнутове» представники російсько-терористичних військ не розпочали пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на своєму блокпосту в н.п. Октябр», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незаконні збройні формування хочуть звинуватити підрозділи Збройних Сил України в обстрілах селища.

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«Станом на ранок російські найманці не пропустили жодного автомобіля ні на в'їзд, ні на виїзд. В даний час у КПВВ «Гнутове» на виїзному напрямку перебуває 40 автівок і 30 осіб, які прямують у пішому порядку», - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, вчора, 9 листопада, бойовики "ДНР" перекрили рух через контрольно-пропускний пункт "Октябр", розташований поблизу лінії розмежування в Донецькій області.

Причиною бойовики називали нібито "обстріл з напряму позицій українських військових".

За повідомленням сайту бойовиків, на момент закриття в черзі на КПП перебувало близько 50 автомобілів.