На Луганщині сьогодні загинув 1 український боєць, ще 2 поранені – ОДА

Про це УНІАН повідомили у Департаменті масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Юрія Гарбуза.

«Російські найманці постійно нагнітають обстановку на лінії розмежування, зводячи нанівець зусилля України щодо деескалації конфлікту. Найбільшого напруження ситуація набула наприкінці жовтня, коли кількість обстрілів зросла до 20 за добу. Ворог розпочав прицільні обстріли осель мирних жителів у Попасній, а вчора фактично обстріляли людей у черзі на КПВВ «Станиця Луганська». Сьогодні внаслідок обстрілу загинув український боєць, двоє – отримали поранення», - поінформував Гарбуз.

Читайте такожБойовики обстріляли Троїцьке: пошкоджено будинки

За даними прес-центр штабу АТО, минулої доби, як і в попередні дні, ворожий вогонь не вщухав по всій лінії розмежування.