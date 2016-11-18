В ОБСЄ зафіксували понад 30 тисяч осіб у військовій формі, які прибули з Росії на Донбас

Про це йдеться у відповіді Беєра на виступ голови спостережної місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах «Гуково» та «Донецьк» в Ростовській області Флав'єна Шаллера, яку він представив 17 листопада на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні.

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Як заявив Беєр, з російської сторони українсько-російського кордону вздовж Донецької і Луганської областей, Росія відмовила у можливості Спостережній місії повною мірою виконувати свої обов'язки відповідно до прийнятого мандату. Зокрема, дипломат сказав, що існуючі обмеження у роботі місії продовжують перешкоджати виявляти тих людей, які перетинають кордон на транспортних засобах у військовій формі.

"Росія не відреагувала на скромний запит, з яким ви звернулися три місяці тому, щоб отримати дозвіл на здійснення пішого обходу двох контрольно-пропускних пунктів по периметру та діяти таким чином, що дозволило б Спостережній місії бачити, що дійсно там відбувається", - сказав Беєр.

У цьому зв'язку він закликав Росію виконати її зобов'язання відповідно до Мінського протоколу та дозволити міжнародним спостерігачам здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні.

Також він закликав РФ припинити блокувати доступ до усього кордону з українського боку на тій частині Донбасу, яка знаходиться під контролем об'єднаних російсько-сепаратистських сил. Дипломат заявив, що РФ повинна забезпечити безпекові гарантії для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, щоб вона могла відкрити нові передові патрульні бази та патрульні хаби на окупованій території поруч з кордоном.

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Водночас, як наголосив Беєр, незважаючи на суворі обмеження, які запроваджуються стосовно діяльності спостерігачів, місії все ж вдається фіксувати дестабілізаційні та деструктивні дії Росії на сході України.

"Спостережна місія бачила більше ніж 30 тисяч осіб у військовому одязі, які перетинали кордон лише на двох пунктах пропуску, до яких вони мають доступ", - наголосив Беєр.

Разом з тим він не уточнив той період, впродовж якого були зафіксовані вказані особи, але з його доповіді випливає, що мова йде про весь час роботи місії з 2014 року.

Посол звернувся до інших дипломатів Постійної ради ОБСЄ у Відні, щоб ті уявили ситуацію з перетином кордону в тих місцях, де не існує можливості фіксувати та спостерігати.

Одночасно він додав, що "ці особи за повідомленнями отримують зброю одразу по прибуттю в контрольовані сепаратистами частини України. Двадцять чоловік в уніформі перетнули кордон на одному автобусі із затемненим склом у середині жовтня".

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Беєр відзначив, що відомо те, що намагання Росієї видавати вказаних чоловіків і жінок цивільними особами є спробою приховати правду, бо вони "перетинають кордон в Україну, щоб воювати".

"У щонайменше 27 різних випадках, Спостережна місія звітувала, що бачила похоронні транспортні засоби, які поверталися в Росію із написом "Вантаж 200" або "200", що є відомим російським кодом для позначення військовослужбовців, що загинули в ході бойових дій", - наголосив Беєр.

Окрім того, він звернув увагу на 48 швидких карет допомоги та чотири похоронні транспортні засоби без будь-яких позначок, які перетнули кордон за останні три місяці.