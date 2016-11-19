Білий дім: огидним діям Путіна та Асада в Алеппо не може бути виправдання

У Білому домі жорстко засудили бомбардування лікарень у підконтрольному повстанцям східному Алеппо. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

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"США найрішучішим чином засуджують ці жахливі атаки проти медичної інфраструктури та працівників гуманітарних організацій", - заявила радниця президента США з питань національної безпеки Сюзан Райс у суботу, 19 листопада.

"Цим огидним діям не може бути виправдання", - наголосила представниця Білого дому. За її словами, США "вимагають негайного припинення цих бомбардувань та закликають Росію негайно вжити кроків для деескалації насильства та сприяти доставці гуманітарної допомоги для сирійського народу".

"Сирійський режим та його союзники, особливо Росія, несуть відповідальність за безпосередні та довгострокові наслідки цих дій у Сирії та за її межами", - додала Райс.

Як повідомлялось, у контрольованій повстанцями східній частині сирійського міста Алеппо після кількох днів авіаударів зруйновані всі лікарні.

«Руйнування інфраструктури такі, що жителі міста, включаючи старих і дітей, позбавлені можливості отримувати елементарне медичне обслуговування. Фактично, їх залишили вмирати», - заявив представник міської влади.

Повідомлялось, що лікарні були зруйновані, зокрема, через пряме влучання бомб і снарядів у результаті авіаударів. Але якщо раніше медики могли відновлювати роботу лікарень після бомбардувань, то тепер це все важче зробити - інтенсивність обстрілів за останні дні посилилася через спроби влади «розкрити місця скупчення терористів».

18 листопада в ООН заявили, що в східній частині Алеппо на складах ООН закінчилися запаси продовольства. Гуманітарні співробітники організації не можуть потрапити до східних районів Алеппо, в яких проживають близько 275 тисяч чоловік.

Як випливає з доповіді генсека ООН Пан Гі Муна про гуманітарну ситуацію в Сирії, Східний Алеппо є одним із 16 обложених населених пунктів у Сирії. Загалом в умовах блокади у країні проживають більш як 970 тисяч осіб. Як повідомив Пан Гі Мун, у жовтні тільки 286 тисячам із них вдалося доставити гуманітарну допомогу.

У звіті також наводяться дані Управління верховного комісара ООН з прав людини про жертви серед цивільних осіб у жовтні. За його даними, за минулий місяць в Сирії були вбиті понад 400 цивільних, більшість з них - унаслідок авіаударів та артилерійських обстрілів.