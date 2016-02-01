Учасники штурму Іловайська організували мітинг із вимогою провести відкритий суд та покарати винних у загибелі сотень бійців

Вранці представники батальйону «Кривбас» разом зі своїм куратором Миколою Колесником, а також бійці добровольчих батальйонів «Донбас», «Дніпро», 17-ї, 92-ї, 51-ї бригад, які брали участь у штурмі Іловайська в серпні 2014 року, прийшли на вулицю Банкову з вимогою передати матеріали розслідування трагедії до суду.

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Військові та родичі їхніх загиблих побратимів тримали в руках плакати зі словами Кобзаря: «Борітеся – поборете. Вам Бог помагає!» Представники «Іловайського братства» вимагали передачі матеріалів розслідування трагедії під Іловайськом до суду, а також розслідування обставин та причини «котла» під Дебальцевим.

Керівник Криворізької міської організації УКРОП Микола Колесник вважає, що без такої активності учасників тих подій справа могла бути передана до суду навіть без свідчень учасників та визначення постраждалих. Адже, за його словами, в Міноборони не хотіли визнавати, що штурм відбувся за їх наказом.

«Я передав оригінали шифрограм – у відповідь на фейки, які поширював Генштаб про те, що це (операція в Іловайську – Ред.) забаганки добробатів, і що то Корбан відправив війська в атаку. Ні, це не так. 4 серпня наказом генерала Назарова 40-й батальйон тероборони був переданий з сектору «C» в сектор «B». 5 серпня був отриманий наказ про штурм Іловайська, почалися втрати. 9 серпня взяли опорний пункт під Іловайськом і весь цей час чекали підходу основних сил», – розповів журналістам Микола Колесник.

Укропівець переконаний, що саме завдяки зусиллям та свідченням ветеранів слідство було змушене розслідувати всі обставини трагедії. «Наприкінці літа 2015 року ми висунули умову, щоб справа не передавалась до суду, поки не будуть опитані бійці та командири, які брали участь в операції. Були опитані близько 170 бійців 40-го батальйону тероборони «Кривбас», 120 осіб родин загиблих та поранених визнані потерпілою стороною», – сказав Микола Колесник.

Політик також наголосив, що Генштаб має всі необхідні матеріали, щоб передати справу до суду. Також він передасть документи до Міністерства внутрішніх справ України для проведення їхнього власного розслідування, тому що бійців МВС на тих полях залишилось найбільше.

Микола Колесник підкреслив, що через зволікання Генштабу з передачею справи до суду «постраждалі не можуть нічого отримати». Мова йде про протезування та лікування поранених, отримання компенсацій родинами загиблих. Окрім цього, суд дасть можливість показати громадськості, хто винен у таких безглуздих втратах серед вояків.

«Ми домагатимемося справедливості в цій справі. Прізвища ті самі – Назаров, Муженко, Гелетей. Тяжко спостерігати, що вони донині керують військами, не відповівши за те, що сталося з ІЛ-76, на Савур-могилі, в Зеленопіллі, Шахтарську, Іловайську та Дебальцевому. Потрібне відкрите судове засідання, на якому буде видно абсолютно все: і бездарність керівництва, і героїзм бійців», – наголосив Микола Колесник.