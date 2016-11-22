У Росії звільнили контрактника через відмову їхати на Донбас, він має намір судитися

Старший сержант 536-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади військової частини 10544 в Мурманській області Володимир Марчуков поскаржився в Раду з прав людини при президенті (РПЛ) РФ на те, що 10 листопада цього року його звільнили зі служби з порушеннями його прав за контрактом. Контрактник пов'язує своє звільнення з відмовою їхати воювати на Донбас, повідомляє РБК.

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Зазначається, що про історію Марчукова та інших військовослужбовців бригади, в якій скаржилися на спробу відправити воювати на Донбас у лютому 2015 року, без згадки прізвища сержанта повідомляла російська «Газета.Ru».

Згідно з повідомленням, наприкінці січня 2015 року контрактників 536-бригади, де служив Марчуков, викликали в камбуз частини 10544, де російський підполковник Рустам Санжапов нібито пригрозив підлеглим звільненням за відмову їхати воювати в Україну.

За його словами, кілька осіб відразу відмовилися, решта 56 вирушили в селище Супутник під Мурманськом, де пройшли бойову перепідготовку зі зміною військових спеціальностей.

Відзначається, що незабаром в селище приїхав заступник з виховної роботи частини 10544 російський підполковник В'ячеслав Оканєв, який нагадав підлеглим про необхідність відрядження в Україну.

РБК пише, що має аудіозапис бесіди, в якій офіцер говорив, що "не виключає варіанту переходу на територію Донецької і Луганської областей для надання там безпосередньої допомоги". В лютому 2015 року на українському Донбасі бойовики "ДНР" і "ЛНР" штурмували місто Дебальцеве.

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«Якщо ви не хочете захищати, якщо вони задавлять Луганськ і Донецьк... Вони зараз скористалися 20-річчям розгромленості Росії і що ми там не вели нормальну роботу, — говорив Оканєв підлеглим. — Вони прийшли до влади. Подальша ситуація призведе до того, що вони прийдуть в Ставрополь, Краснодарський край, Ростов, Брянськ і так далі, якщо ви зараз не поїдете туди і не будете захищати їх там, то ви не зможете захистити їх тут».

Підполковник, як зазначається, після інциденту підтверджував тему розмови порталу «Газета.Ru», додавши, що його «не так зрозуміли».

Марчуков від поїздки на Донбас відмовився, натомість його дружина, яка працювала в матроській їдальні в частині 10544, направила скаргу в РПЛ. В результаті до частини виїхала для перевірки комісія від Міноборони.

Дружина Марчукова, у свою чергу, заявила, що після звернення в РПЛ начальство їдальні попередило її про увагу з боку ФСБ. За словами Марчукової, в результаті у неї відібрали перепустку в закрите селище, змусили звільнитися без запису в трудовій книжці і повернутися з дитиною в Мурманськ.

Марчуков після інциденту в Супутнику повернувся з товаришами по службі в частину 10544. Деякі з його товаришів по службі після інциденту в селищі звільнилися зі служби самі або були переведені в інші частини. До окремих із них приїжджали з опитуваннями співробітники ФСБ, заявив сержант.

Через рік після подій у Супутнику, у січні 2016-го, дивізіон Марчукова скоротили і він потрапив за штат, однак йому продовжили контракт. Після місяця служби Марчукову представили атестаційний лист, в якому вказувалися дисциплінарні порушення умов контракту. Розписатись у документі він відмовився.

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Переатестацію командування призначило Марчукову на 8 листопада 2016 року, але він її не пройшов. 10 листопада його звільнили зі збройних сил.

Марчуков вважає наказ про звільнення незаконним і пов'язує його з відмовою їхати на Донбас. Старший сержант представив РБК численні позитивні характеристики від МВС та військових за 18 років служби.

Командир частини 10544 полковник Юрій Рязанцев заявив РБК, що Марчуков провалив атестацію через водіння в нетверезому вигляді.

Марчуков підтвердив РБК, що перед Новим роком його дійсно зупиняли нетверезим за кермом, але про інцидент він відразу доповів командуванню і заплатив штраф. «Я вже поніс покарання за адміністративне правопорушення. У нас в дивізіоні служать офіцери, яких позбавляли прав за п'яне водіння, і начальство про це в курсі», — заявив старший сержант.

Юрист Антон Щербак з організації «Солдатські матері Санкт-Петербурга» заявив, що до звільнення Марчукова є кілька питань: водіння в нетверезому вигляді було не на службі, про порушення командування частини заявляє майже через рік, крім того, контрактник вже покараний постановою суду і визнав свою провину.

Командир частини 10544 Рязанцев заявив, що з мурманських контрактників «ніхто ніколи не їздив» на Донбас, а в селищі Супутник військові відпрацьовували заняття з тактичної і бойової підготовки.