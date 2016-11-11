Захоплені переправи та таємні склади: як РФ підтримувала бойовиків протягом двох років (фото, відео)
11:51, 11 листопада 2016Війна
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Бойовикам РФ здійснювала поставки через захоплену переправу.
Поставки з Росії на окупований Донбас здійснювались через захоплену переправу / фото Glasnost Gone
Бойовикам на Донбас постачають величезні армійські запаси російські потяги. Відповідне відео зафіксували відеокамери із супутника, передає Glasnost Gone.
Зазначається, що російські товарні потяги прибули до українського міста Суходільськ, де вивантажили більше 100 військових авто, після чого їх переправили у склад, де раніше була колишня українська армійська база.
Крім того з’явились фото, на яких зображено таємний склад поставок у Рускому.
Росія здійснювала поставки протягом 2014-2016 років через захоплену бойовиками переправу у Маринівці.
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