Командир бойовиків застрелив двох російських "радників" - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, посилаючись на дані української розвідки.

"Минулого місяця командир взводу у так званій «першій бригаді» російських окупаційних військ застрелив двох російських радників. Через цей та подібні випадки російське командування регулярно надсилає комісії до ворожих підрозділів та змінює командирів. Основний конфлікт у лавах противника - між російськими офіцерами, які як радники засідають у штабах, та командирами загонів на передових позиціях", - сказав речник.

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Лисенко зазначив, що у зв’язку з необхідністю поповнення особових складів, окупаційна адміністрація активізувала роботу з вербування молоді, перш за все, етнічних росіян.

"Їм обіцяють після закінчення «служби» російське громадянство. Водночас молодь з будь-якою ідентичністю не висловлює бажання їхати на передову та брати участь в активних бойових діях", - сказав Лисенко.