ДРГ терористів намагалася прорвати позиції українських військових у районі Щастя, є поранений

Про це повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що диверсійно-розвідувальна група бойовиків здійснила спробу прориву позицій українських військових поблизу Щастя.

"У результаті бойового зіткнення один наш воїн зазнав поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПункт пропуску "Мар'їнка" закрили через обстріл бойовиківЯк повідомляв УНІАН, 22 листопада у ході бойового зіткнення з терористами "ДНР" отримав поранення український розвідник "Павук". "Він отримав важке поранення, захищаючи Маріуполь. Перебуває у реанімації. Лікарі роблять все можливе", - написав глава ГУ НП в Донецькій області Аброськін.

У штабі АТО розповіли, що минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом відбулося 25 обстрілів, а з опівночі – вже 4.