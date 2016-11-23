На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції із "Град-П", по Авдіївці та Зайцевому били з мінометів та гранатометів
Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.
Загалом відбулося 25 обстрілів, а з опівночі – вже 4.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Зазначається, що противник обстрілював Широкине, Тарамчук, Водяне, Красногорівку, Мар’їнку та Талаківку використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю.
"По Новотроїцькому і Павлополю вогонь вів снайпер. По наших позиціях в районі Красногорівки бойовики використали установки РСЗВ "Град - П" ( "Партизан")", - йдеться у повідомленні.
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На Донецькому напрямку Авдіївка та Зайцеве потрапили під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
На Луганському – з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї російсько-окупаційний контингент обстріляв Новозванівку та Новоолександрівку.