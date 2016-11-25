Терористи на Донбасі знову обстріляли пост прикордонників "Мар’їнка"

Терористи учора знову обстріляли контрольний пост прикордонників «Мар’їнка» у Донецькій області.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї о 15.30.

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З метою збереження життя громадян та персоналу прикордонного відомства пропускні операції через КПВВ «Мар’їнка», що на дорожньому коридорі «Донецьк-Курахове», тимчасово призупинялися.

Нагадаємо, 23 листопада бойовики відкрили вогонь в напрямку КПВВ «Мар’їнка» із стрілецької зброї.

Контрольний пункт в'їзду/виїзду "Мар'їнка» був змушений призупинити роботу.

"Всі контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду працюють у штатному режимі, крім КПВВ "Мар'їнка". Він призупинив роботу через обстріли з боку незаконних збройних формувань. Терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку контрольного поста в 8:00 ранку. Пропускні операції тимчасово призупинено", - зазначили у Держприкордонслужбі.