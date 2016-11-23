Розведення сил біля Станиці Луганської може початися з 26 листопада - Оліфер

Про це у Facebook повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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«За умови додержання режиму тиші з боку ОРЛО розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської можна провести з 26 листопада 2016 року», - написала Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петровському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня - в Петровському.

На 9 жовтня було заплановано відведення сил поблизу Станиці Луганської, однак через обстріли російсько-терористичними військами позицій Збройних силах України строки відведення було перенесено.