Росія відправить в окупований Крим берегові ракетні комплекси "Бастіон" - ЗМІ

В окупований Крим з Росії 30 листопада повинні доставити новий дивізіон берегових ракетних комплексів "Бастіон". Про це повідомляє російське агентство РИА Новости, посилаючись на джерело у "силових структурах" півострова.

Читайте такожВ окупованому Криму помітили скупчення військової техніки (фото, відео)

"Дивізіон "Бастіонів" прибуває сьогодні на півострів на зміну аналогічному підрозділу, який відбув у жовтні в Сирію. "Бастіони" будуть розташовуватися у двох областях півострова", — повідомило джерело агентства.

До складу штатного дивізіону "Бастіонів" входять близько 10 машин, у тому числі, чотири пускові установки з двома транспортно-пусковими контейнерами для ракет.

За словами співрозмовника агентства, ці "Бастіони" будуть постійно змінювати точки дислокації, переміщуючись уздовж Західного узбережжя Криму в районі Севастополя і Євпаторії або на північному сході окупованого півострова.

"Прикриття такими комплексами, як "Бастіон", багаторазово збільшує протикорабельну оборону і безпеку півострова", — підкреслило джерело.

Видання відзначає, що в жовтні 2016 року кримський підрозділ "Бастіонів" відбув у Сирію за планом посилення безпеки російської угруповання ВКС у цій країні і ударного угруповання кораблів ВМФ в Середземному морі. У середині листопада Міноборони РФ повідомило про першому застосуванні БРК по наземним об'єктам в Сирії.

БРК "Бастіон" з протикорабельної крилатої ракети "Яхонт"/"Онікс" призначений для захисту морського узбережжя довжиною до 600 кілометрів і здатний вражати надводні кораблі різних типів і класів.

Як відомо, 25 листопада Міноборони РФ вручило ноту Україні у зв'язку з планами провести ракетні пуски поруч з окупованим Кримом. Увечері 29 листопада, Росавіація повідомила, нібито Україна встановила нові небезпечні зони для виконання польотів над водами Чорного моря і таким чином порушила кордони російських "територіальних вод" біля окупованого Криму.

Також волонтери зафіксували перекидання в Крим ЗРК С-300ВМ "Антей-2500". Це може бути пов'язано зі спробою зірвати українські ракетні випробування над Чорним морем, які заплановані 1-2 грудня.