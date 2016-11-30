Напередодні українських навчань РФ перекинула в окупований Крим ЗРК С-300 – волонтери (відео)

Перекидання з Росії в окупований Крим ЗРК С-300ВМ "Антей-2500" може бути пов'язане зі спробою зірвати українські ракетні випробування над Чорним морем, які заплановані 1-2 грудня. Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm ідентифікували цей зенітно-ракетний комплекс серед переміщеної 29 листопада техніки.

Читайте такожРосія стягнула до кордону з Україною 55 тисяч військових

"У зв'язку з перекиданням ЗРК С-300ВМ в Крим безпосередньо напередодні запланованого проведення ракетних випробувань українською стороною розглядається два можливих сценарії поведінки Російської Федерації: РФ планує збити українську ракету; планує провокацію з знищенням пасажирського літака і подальшим звинуваченням української сторони із посиланням на ракетні випробування", - йдеться в повідомленні.

"Антей-2500" – система ППО з можливістю боротьби з балістичними ракетами малої і середньої дальності (до 2500 км). Також вона призначена для ураження сучасних і перспективних літаків тактичної і стратегічної авіації (в тому числі виконаних із застосуванням технології "Стелс"), балістичних ракет середньої дальності, оперативно-тактичних і тактичних ракет, аеробалістичних і крилатих ракет.

Як відомо, 25 листопада Міноборони РФ вручило ноту Україні у зв'язку з планами провести ракетні пуски поруч з окупованим Кримом. Увечері 29 листопада, Росавіація повідомила, нібито Україна встановила нові небезпечні зони для виконання польотів над водами Чорного моря і таким чином порушила кордону російських "територіальних вод" біля окупованого Криму.