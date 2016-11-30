У Міноборони ще не знають, чи скасує Україна ракетні випробування через погрози Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«Ми не порушуємо ні одну норму міжнародного права», - заявив Дублян.

Читайте такожРакетними стрільбами Україна хоче домогтись "жорсткої реакції" від Росії - МЗС РФ

Разом з тим він не відповів на запитання, чи скасує Україна проведення стрільб у зв’язку з нібито погрозами Росії.

«Зараз, на даний час я на це запитання ще не можу відповісти, тому що термін проведення стрільб визначений 1-2 грудня», - зазначив Дублян.

«Ми не порушуємо ні однієї норми міжнародної норми і, в тому числі, по проведенню даних стрільб», - підкреслив він.

«Я не можу вам сказати, я її (ноти Росії з приводу стрільб – УНІАН) не бачив, я думаю, що сьогодні до кінця дня ми будемо мати якусь офіційну інформацію», - додав Дублян.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановано науково-дослідницькі навчання Повітряних Сил Збройних сил України, під час яких буде проведено повітряні стрільби.

У Повітряних силах наголосили, що стрільби проходитимуть виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем і здійснюватимуться суворо у відповідності з нормами міжнародного права.

Разом з тим ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що у разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом.

У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що, якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, збиватиме українські ракети. По-друге, завд