Міноборони відзвітувало про перший день ракетних стрільб поблизу Криму

Про це повідомили в Управлінні комунікацій та преси Міністерство оборони України.

«Завершився перший день навчань із виконання практичних пусків зенітних керованих ракет. За результатами першого дня було здійснено 16 пусків ракет з метою ураження умовних цілей. Всі поставленні завдання було виконано в повному обсязі, а умовні цілі - знищено. Жодний пуск не було зірвано», - йдеться у повідомленні.

Як наголосили в Міноборони, під час навчань було вжито всіх заходів безпеки та повністю дотримано режим виконання стрільб. «За підсумками навчань міністром оборони України та начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних сил України було зроблено доповідь президенту України. Завтра навчання будуть продовжені у повному обсязі», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїнські навчання поблизу Криму: з'явилося відео запуску ракет

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочалися навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби.

За словами президента України Петра Порошенка, єдиною причиною, що змушує Україну проводити навчання, в рамках яких відбуваються стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.

За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.

Секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що погрози не можуть перешкодити планам України провести військові навчання.