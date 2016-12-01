В АП вважають, що другий день стрільб ЗСУ біля окупованого Криму пройде спокійно

В Адміністрації президента вважають, що завтрашні навчальні стрільби Збройних сил України також пройдуть спокійно. Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков, передає «112 Україна».

При цьому він зазначив, що сьогоднішні навчання пройшли більш, ніж успішно.

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"Шістнадцять запусків, шістнадцять влучань. Я думаю, що це більш ніж успішні навчання. Сьогодні була абсолютно спокійна ситуація. Вони (Російська Федерація, - ред.) надували щоки, обіцяли втручатися, але ми працюємо на своїй території, ми працюємо в рамках українського та міжнародного законодавства. Якщо вони в черговий раз будуть порушувати міжнародне законодавство, то це буде зафіксовано. Завтра, думаю, що так (ситуація також буде спокійною, - ред.). До провокації всі готові (ЗСУ - ред.) як на землі, так і в повітрі та морі", - зазначив він, додавши, що Україна буде проводити навчання там, де їй це вигідно і зручно.

Нагадаємо, 1 грудня стартували ракетні навчання українських військових на Херсонщині, у перший день тренувань за допомогою 16 пусків зенітних керованих ракет військовикам вдалося знищити усі умовні цілі.

Масштабні навчання почалися попри неодноразові погрози з боку Російської Федерації запускати ракети у відповідь.