Посол Німеччини допустив проведення місцевих виборів на Донбасі під час окупації

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 14 грудня, під час прес-конференції в Харкові сказав Надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

Дипломат відзначив, що у Німеччині не вважають повернення контролю України над східною частиною українсько-російського кордону на Донбасі умовою для проведення виборів на Донбасі.

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«Ми не бачимо повний контроль над окупованими територіями, або окремими територіями Донецької та Луганської областей як необхідну передумову для проведення виборів», - сказав посол.

«Ми не бачимо, що повний суверенний фактичний контроль над окупованими територіями є обов’язковою умовою для проведення там виборів», - уточнив Райхель на прохання журналістів.

За його словами, на цей час обговорюється так звана «формула Штайнмайєра» щодо проведення виборів на Донбасі.

«Порядок передбачається такий, що спочатку Верховна Рада має прийняти відповідні закони по виборам та по спеціальному статусу, потім — проведення виборів, потім одразу після проведення виборів ОБСЄ повинна підтвердити, що ці вибори відповідали європейським стандартам. Якщо вибори не відповідають цьому, прийняті ВР закони про спеціальний статус не вступають в силу», - сказав посол.

Він додав, що на цей час триває дискусія щодо черговості певних кроків, які обговорювалися під час досягнення мінських домовленостей.

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«Є українська позиція і є російська позиція, яка говорить, що спочатку необхідно провести вибори, ввести спеціальний статус, а потім ми говоримо про виведення військ та роззброєння певних частин (Росія відкидає наявність російських військ на території України) і потім Україна бере контроль над кордоном. Поки що немає єдиної думки», - сказав Райхель.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська заявила, що представники Росії в ТКГ намагаються схилити політичну підгрупу до затвердження так званої «формули Штайнмаєра», що неприйнятно для України.

27 січня 2016 року представник РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що внесення змін до Конституції України має передбачати надання «особливого статусу» тимчасово окупованим Росією територіям на Донбасі на постійній основі за «формулою Штайнмаєра».

Крім того, на його переконання, поправки до закону про особливий статус Донбасу мають бути узгоджені в Тристоронній контактній групі. При цьому повноваження обраної на майбутніх виборах на Донбасі влади не мають бути припинені в 2017 році.

У свою чергу на запит УНІАН у відділі преси Посольства ФРН в Україні, коментуючи заяву Гризлова щодо «формули Штайнмаєра», повідомили, що пропозиція глави МЗС ФРН стосувалася запровадження особливого порядку самоврядування в Україні разом із проведенням місцевих виборів. У Посольстві ФРН не заперечували, що Штайнмаєр пропонував у рамках Мінського процесу план із проведення місцевих виборів на Донбасі.

У посольстві не підтвердили, що йшлося про надання «особливого статусу» Донбасу на постійній основі, а повноваження органів місцевої влади, обраних на ймовірних виборах, не мають бути припинені в 2017 році.