Бойовики запросили на обстріл Дебальцевого росЗМІ, щоб вони зафіксували руйнування і звинуватили ЗСУ - розвідка

Як зазначає на своїй сторінці у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України, противник вживає заходів з метою звинувачення української сторони у зриві досягнутих домовленостей щодо взаємного припинення вогню з 24 грудня ц.р.

"23 грудня ц.р. російськими окупаційними військами здійснено обстріли м. Дебальцево із застосуванням мінометів калібру 82 мм.

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Для фіксації наслідків провокації, підготовки та поширення пропагандистських матеріалів, що дискредитують ЗС України, залучено кореспондентські групи провідних російських ЗМІ під керівництвом офіцерів Центру інформаційно-психологічного протиборства Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ", - зазначається у повідомленні ГУР.

Як повідомлялося, сьогодні з опівночі на Донбасі набув чинності режим припинення вогню, домовленості щодо впровадження якого було досягнуто у рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі за ініціативи президента України Петра Порошенка.

Однак, за даними прес-центру штабу АТО, бойовики періодично здійснюють провокаційні обстріли позицій українських військових.