За минулу добу в зоні АТО поранено одного військового, четверо контужено – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових немає, один дістав поранення, чотири контузію», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штаба АТО, Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом протягом доби зафіксовано 50 обстрілів, з них 2 – по населеному пункту.