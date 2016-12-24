За минулу добу в зоні АТО поранено одного військового, четверо контужено – Лисенко
14:15, 24 грудня 2016Війна
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Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий зазнав поранення, четверо – контужено.
За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед військових немає / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових немає, один дістав поранення, чотири контузію», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штаба АТО, Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом протягом доби зафіксовано 50 обстрілів, з них 2 – по населеному пункту.
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