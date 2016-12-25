"Режим тиші" в зоні АТО: за добу бойовики 39 разів обстріляли українських військових
На Маріупольському напрямку були обстріляні українські позиції поблизу населених пунктів Мар’їнка, Широкине, Талаківка та Водяне.
Минулої доби бойовики відверто продовжили порушувати Мінські домовленості, повідомляє прес-центр штабу АТО.
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На Маріупольському напрямку були обстріляні українські позиції поблизу населених пунктів Мар’їнка, Широкине, Талаківка та Водяне. Двічі було здійснено обстріли, по одній міні калібру 120 міліметрів, в районі Талаківки. По Широкиному вогонь вів снайпер, йдеться у повідомленні.
На Донецькому напрямку позиції українських військових були обстріляні в районі Луганського, Майорська та Авдіївки. По Луганському вогонь вели 82 міліметрові міномети.
На Луганському напрямку Троїцьке та Жовте потрапили під вогонь великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, зазначили у штабі АТО.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 39 обстрілів українських позицій.
Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ і контрольовані Росією бойовики у Мінську домовились встановити режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 24 грудня.
Ввечері, 24 грудня, у штабі АТО повідомили, що російсько-окупаційні війська продовжують порушувати «режим тиші», зафіксовано 23 провокаційні обстріли позицій сил антитерористичної операції.