"Режим тиші" в зоні АТО: за добу бойовики 39 разів обстріляли українських військових

Минулої доби бойовики відверто продовжили порушувати Мінські домовленості, повідомляє прес-центр штабу АТО.

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На Маріупольському напрямку були обстріляні українські позиції поблизу населених пунктів Мар’їнка, Широкине, Талаківка та Водяне. Двічі було здійснено обстріли, по одній міні калібру 120 міліметрів, в районі Талаківки. По Широкиному вогонь вів снайпер, йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку позиції українських військових були обстріляні в районі Луганського, Майорська та Авдіївки. По Луганському вогонь вели 82 міліметрові міномети.

На Луганському напрямку Троїцьке та Жовте потрапили під вогонь великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, зазначили у штабі АТО.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 39 обстрілів українських позицій.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ і контрольовані Росією бойовики у Мінську домовились встановити режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 24 грудня.

Ввечері, 24 грудня, у штабі АТО повідомили, що російсько-окупаційні війська продовжують порушувати «режим тиші», зафіксовано 23 провокаційні обстріли позицій сил антитерористичної операції.