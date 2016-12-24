Окупанти продовжують порушувати "режим тиші": обстріли ведуть на всіх напрямках

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, терористи продовжують обстрілювати позиції українських бійців з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Найбільша кількість обстрілів зафіксована на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Мар’їнка, Широкине та Водяне. Двічі було здійснено обстріли по одній міні калібру 120 міліметрів в районі Талаківки», - зазначили у штабі.

Читайте такожБойовики запросили на обстріл Дебальцевого росЗМІ, щоб вони зафіксували руйнування і звинуватили ЗСУ - розвідка

На Донецькому напрямку позиції ЗСУ були обстріляні у районі Світлодарської дуги та Авдіївки.

На Луганському напрямку вороги обстріляли Жовте.

«Оскільки обстріли мали суто провокаційний характер, українські військові вогонь у відповідь не вели», - наголосили у штабі.

Як повідомлялося, сьогодні з опівночі на Донбасі набув чинності режим припинення вогню, домовленості щодо впровадження якого було досягнуто у рамках Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі за ініціативи президента України Петра Порошенка.

Однак, за даними прес-центру штабу АТО, бойовики періодично здійснюють провокаційні обстріли позицій українських військових.