У перший день Нового року в зоні АТО поранено трьох українських військових - штаб

19:39, 01 січня 2017
Війна
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У перший день Нового року в зоні АТО троє українських військовослужбовців зазнали поранень.

День не пройшов без обстрілів із боку бойовиків / Фото УНіАН

Про це повідомляє прем-центр штабу АТО в Facebook.

«На жаль троє наших військовослужбовців зазнали поранень», - зазначили в штабі.

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Як повідомляв УНІАН, за сьогодні бойовики 13 разів обстріляли Маріупольський напрямок, 6 - Донецький і 3 – Луганський, всього зафіксовано 22 обстріли.

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Теги: #АТО#обстріли#поранений