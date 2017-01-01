У перший день Нового року в зоні АТО поранено трьох українських військових - штаб
19:39, 01 січня 2017Війна
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У перший день Нового року в зоні АТО троє українських військовослужбовців зазнали поранень.
День не пройшов без обстрілів із боку бойовиків / Фото УНіАН
Про це повідомляє прем-центр штабу АТО в Facebook.
«На жаль троє наших військовослужбовців зазнали поранень», - зазначили в штабі.
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Як повідомляв УНІАН, за сьогодні бойовики 13 разів обстріляли Маріупольський напрямок, 6 - Донецький і 3 – Луганський, всього зафіксовано 22 обстріли.
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