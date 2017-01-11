У лавах бойовиків збільшилась кількість випадків самогубств та дезертирства - розвідка

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«У з’єднаннях та частинах 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів збройних сил РФ збільшується кількість випадків дезертирства та самогубств, що пов’язано з фізичним та морально-психологічним перевантаженням особового складу», - сказано у повідомленні.

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Також, за даними управління розвідки, у підрозділах 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го армійського корпусу (Донецьк) збройних сил РФ продовжує працювати комісія 1-го АК ЗС РФ, якою вже виявлено понад 20 фактів приховування командуванням полку загибелі та каліцтва військовослужбовців, що сталися цього року.

Крім того, у ГУР повідомили, що 10 січня в 7-й окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ самовільно залишили місце служби 10 військовослужбовців підрозділу протиповітряної оборони. В артилерійському підрозділі бригади внаслідок порушення правил безпеки під час розвантаження боєприпасів отримали тяжкі травми п’ятеро військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій ЗСУ на Донбасі на всіх напрямках.

У районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення. Напад відбито.