В СБУ розповіли про корупційну оборудку дезертирів, під час якої їх затримали на "кордоні" з Кримом (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Він зауважив, що затримання відбулося на пункті пропуску «Чонгар». «СБУ отримала інформацію про те, що вказані колишні військовослужбовці - дезертири спочатку хотіли провернути корупційну оборудку й отримати документи про закінчення навчального закладу за гроші. Ініціювали спілкування з певними особами з числа громадян України і захотіли купити ці документи, щоб стати офіцерами російської армії. Для цього вони прибули на КПВВ «Чонгар», де мали зустрітися з кур’єром. Відслідкувавши пересування кур’єра, нам вдалося зафіксувати місцезнаходження зрадників», - сказав Грицак.

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За його словами, з Одинцовим та Барановим мав прибути ще один колишній військовослужбовець, однак він так і не приїхав.

Нагадаємо, суд обрав Баранову та Одинцову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави. Для Баранова застава склала 350 тис. гривень, Одинцова – 250 тис. гривен.

Разом з тим сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник сказав, що мета перетину затриманими колишніми військовослужбовцями Збройних сил України КПВВ з Кримом поки невідома. Водночас, Мотузяник спростував «черговий російський фейк про те, що це була так звана «українська диверсійно-розвідувальна група», яка нібито полює на російський окупаційний контингент в Криму». Раніше російська сторона заявляла, що колишніх українських військових, які зрадили присязі, нібито виманили на пункт «Джанкой».