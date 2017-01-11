У районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення, атака терористів захлинулася

Загалом за минулу добу відбулося 49 обстрілів, йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці та Водяному. З гранатометів різних калібрів – по Мар’їнці, Водяному, Талаківці, Гнутовому та Широкиному.

Зі стрілецької зброї – по Павлополю, Широкиному та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному БМП. У районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення. Напад відбито.

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На Луганському напряку – по Новозванівці вели вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів. По Троїцькому – з гранатометів.

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів по наших позиціях в районі Верхньоторецького, Авдіївки, Крутої Балки, Опитного, Луганського та Зайцевого. По Опитному вогонь вела і БМП противника.

"Серед наших військових двоє поранених, один травмований. Один військовий загинув", - йдеться у повідомленні.