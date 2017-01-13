Кандидат на посаду глави ЦРУ звинуватив Росію у вторгненні до України

Він заявив, що Росія, увірвавшись до України та окупувавши її території, почала агресивно затверджуватися у світі, передає USA Today.

"Росія почала агресивно затверджуватися у світі, увірвавшись в Україну й окупувавши її територію, погрожуючи Європі й при цьому не роблячи майже нічого, щоб допомогти знищенню "Ісламської держави", - наголосив Помпео.

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Майбутній очільник ЦРУ також заявив, що згоден з висновками спецслужб США про те, що за кібератаками з метою вплинути на американські вибори стоїть РФ.

Довідка УНІАН. Навесні 2014 року Росія окупувала український Крим. Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

7 жовтня президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Країни Заходу також не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій.