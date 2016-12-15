Генасамблея ООН розгляне резолюцію України щодо Криму 19 грудня

Про це в Twitter повідомляє постійне представництво України при ООН.

"Терміново: голосування щодо українського проекту резолюції стосовно Криму в Генеральній асамблеї ООН заплановане на 19 грудня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана ініційована Україною резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою. На підтримку резолюції виступили 73 держави, проти голосували 23, 76 утримались.

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Раніше очікувалося, що ця резолюція буде розглянута Генасамблеєю 15 грудня.

Ця резолюція стала першим міжнародним документом, де було вказано, що РФ є державою, яка окупувала українські території. Генасамблея закликала Російську Федерацію, як державу-окупанта, виконати всі зобов'язання відповідно до норм міжнародного права.

Згідно з текстом документа, Росія має вжити всіх необхідних заходів для того, щоб негайно покласти край усім утискам прав людини стосовно жителів Криму, припинити дискримінаційні заходи і практики, необґрунтовані затримання, катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження, і скасувати все дискримінаційне законодавство.

Члени ООН закликали РФ негайно звільнити українських громадян, які були незаконно затримані і засуджені без урахування елементарних норм відправлення правосуддя, а також тих, кого було переведено через міжнародно визнані кордони з Криму до Російської Федерації. Також РФ має вирішити проблему безкарності та забезпечити, щоб ті, кого визнано винними в утисках прав людини, були притягнуті до відповідальності в незалежному суді.