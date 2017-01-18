Біля Маріуполя українські військові затримали росіянина, який воював проти ЗСУ

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"18 січня 2017 року на Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

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"У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем м. Курганінськ Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, за даними прес-центру штабу АТО, зафіксовано 30 обстрілів з боку бойовиків.

На Маріупольському напрямку з мінометів російські окупанти обстрілювали Талаківку, а з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Славне, Павлополь, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

В результаті ворожих обстрілів поранено двох військових Збройних сил України.