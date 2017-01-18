На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військових - штаб

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Як зазначається, загалом з початку доби у зоні АТО зафіксовано 30 обстрілів.

Зокрема, з мінометів російські окупанти обстрілювали Талаківку, а з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Славне, Павлополь, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

Читайте також"Широкине стало на поверх нижче": журналістка розповіла про поточну ситуацію на передовій

Також сказано, що на Луганському напрямку з мінометів калібру 120-міліметрів окупанти обстріляли Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-міліметрових мінометів – Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Станицю Луганську та Новозванівку. По Новозванівці також вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Водночас на Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї обстріляно позиції ЗСУ в районі Зайцевого та Авдіївки.