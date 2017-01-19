В Міноборони розповіли про кількість поранених бійців в АТО за добу

У Міністерстві оборони повідомили, що за минулу добу в зоні проведення АТО не загинув жоден український військовослужбовець. Про це заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає «112 Україна».

При цьому Мотузяник повідомив про двох бійців, які отримали поранення.

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"За добу, що пройшла, у результаті бойових дій, на щастя, загиблих українських військовослужбовців не було, але двоє отримали поранення ", - повідомив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН раніше, російські окупанти посилили контррозвідувальний режим в окупованих районах Донецької та Луганської областей та масово затримують місцевих мешканців.

«На окупованих територіях посилено контррозвідувальний режим, що супроводжується масовими затримуваннями громадян, а також пошуком із боку т. зв. «МДБ ДНР» серед місцевих жителів осіб, які мають родинні зв’язки з представниками командного складу ЗС України», – стверджують у розвідці.

Також сказано, що керівництво головного управління генерального штабу збройних сил РФ використовує як прикриття для відряджених на Донбас кадрових російських військовослужбовців структури терористичного «Всевеликого Войска Донского».