У Харкові в лікарні помер боєць АТО, на його тілі виявлені невідомі опіки

Чоловіка доставили у шпиталь із району проведення антитерористичної операції із важкими тілесними ушкодженнями, передає Depo.Харків.

Лікарі боролися за його життя, однак врятувати не змогли. Чоловік помер сьогодні, 18 січня, у харківському Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

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Детальна інформація про загиблого військового не оприлюднюється, оскільки його рідним іще не повідомили про смерть чоловіка. Остаточна причина смерті на цей час також не відома.

Водночас, у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області додали, що за фактом смерті військового відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Сьогодні призначені експертизи, які встановлять причини опіків на слизовій оболонці ротової порожнини, що були виявлені на тілі загиблого. Триває слідство.