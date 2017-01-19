Розвідка розповіла про активізацію контррозвідувалього режиму бойовиками на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в соціальній мережі Facebook.

«На окупованих територіях посилено контррозвідувальний режим, що супроводжується масовими затримуваннями громадян, а також пошуком із боку т. зв. «МДБ ДНР» серед місцевих жителів осіб, які мають родинні зв’язки з представниками командного складу ЗС України», – стверджують у розвідці.

Також сказано, що керівництво головного управління генерального штабу збройних сил РФ використовує як прикриття для відряджених на Донбас кадрових російських військовослужбовців структури терористичного «Всевеликого Войска Донского».

Українські розвідники повідомляють, що зазначена практика дозволяє приховати належність російських військових інструкторів та радників у складі військових формувань терористичних «ДНР/ЛНР» до збройних сил РФ і видавати їх за «добровольців козачих підрозділів».

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«У період із 7 до 17 січня в підрозділах 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 армійського корпусу (Донецьк) збройних сил РФ, які дислокуються в районі населеного пункту Пікузи, зафіксовано 3 випадки самогубства та 5 самострілів», – заявили розвідники.

«Більша частина військовослужбовців (в основному з числа місцевих мешканців) демотивовані та не бажають продовжувати «службу». Задля мотивації продовження виконання злочинних наказів російської окупаційної влади командування противника обіцяє підвищити грошове забезпечення особовому складу», – стверджують у ГУР.