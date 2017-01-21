На окупованому Донбасі готові провести "вибори" за вказівкою з Москви: готують подвійні списки - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Він розповів, що "органам місцевої влади" конкретні терміни їхнього проведення не відомі – дано розпорядження бути готовими до негайного проведення "виборів" у разі отримання команди з Москви.

"Також визначено, що "місцева влада" повинна бути готова у разі отримання такої команди до проведення виборів як за виборчим законодавством України, так і за "законом про вибори ДНР", - зазначив Тимчук.

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З урахуванням цього, продовжив координатор ІС, наразі формуються подвійні списки виборчих комісій та кандидатів.

"Вже сформовані списки кандидатів з представників команди Захарченка, а також осіб, які активно підтримують "ДНР" ("політики" й "активісти") та брали участь у бойових діях проти України ("ветерани ополчення")", - заявив нардеп.

Крім того, за інформацією Тимчука, наразі триває формування "дублюючих" списків для виборів за українським законодавством - з осіб, яким довіряє керівництво "ДНР", але які з 2014 року займали умовно нейтральну позицію, не порушили закони України, та мають авторитет серед місцевого населення.