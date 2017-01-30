Військові розповіли подробиці недільних боїв біля Авдіївки

У неділю, 29 січня, українським військовим вдалось відбити спробу бойовиків прорвати оборону ЗСУ під Авдіївкою. Хронологію боїв того дня розповіли у прес-службі 72-ої Гвардійської окремої механізованої бригади.

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За інформацією військових, ворог почав масовані обстріли з мінометів 120 та 82 калібрів, ствольної артилерії та стрілецької зброї в районі Авдіївки о 4:30 ранку: "Мешканці південної частини міста мали змогу протягом трьох годин спостерігати в нічному небі та фіксувати на фото й відео з боку окупованого Донецька в бік авдіївської промзони численні трасери, освітлювальні міни та інше".

"Після артпідготовки, о 6.30 окупанти зробили спробу штурмувати наші позиції, - та, зазнавши втрат, змушені були відступити на другу лінію оборони. Переслідуючи ворога, наші бійці захопили його позиції, закріпившись там і поліпшивши своє тактичне положення. За нашими спостереженнями та оприлюдненими противником даними, в результаті бою було вбито 9 окупантів, одного взято в полон, 24-300 (з них 7 тяжких). Знищено також ініціатора атаки Грека І.В., "комбата" так званого батальона "Восток" (1 батальон 11 полку окупаційних військ РФ)", - йдеться у повідомленні.

Протягом дня ворог вів інтенсивні та щільні обстріли з мінометів та артилерії по Авдіївці, Опитному та Кам’янці, з танка - по Пісках; але це не допомогло йому повернути втрачене.

"О 13.45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів, окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки, але вкотре змушені були відступити, продовжуючи обстріли. Маючи намір будь-що відновити втрачене, з метою психологічного тиску противник близько 16.00 відкрив хаотичну стрільбу по житловим кварталам міста", - розповіли у бригаді.

Зафіксовано два влучання з артилерії поруч з авдіївською лікарнею, кілька влучань поблизу Храму св. Марії Магдалини, більше трьох влучань в дев'ятиповерхівку, в якій базуються військові медики та волонтери, та інші.

Артилерійські обстріли міста та позицій ЗСУ продовжувалися весь вечір і ніч. Під час бою та обстрілів четверо військових з бригади загинули, дев'ятеро отримали поранення.