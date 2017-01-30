Штаб АТО: за добу п'ятеро українських військових загинули, дев'ятеро були поранені

07:29, 30 січня 2017
Війна
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За минулу добу у зоні АТО 5 українських військових загинуло, 9 – поранено і 4 травмовано.

Бойовики обстрілювали українські позиції з важкої зброї та танків / Фото УНІАН

Про це повідомляється у зведенні штабу АТО за 29 січня. За добу було зафіксовано 56 обстрілів.

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли з усього наявного в них озброєння по всій лінії зіткнення.

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На Маріупольському напрямку, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град, окупанти випустили 20 снарядів у напрямку позицій сил АТО в районі Талаківки. Застосовувавши реактивну систему Град “П”, артилерію 122 міліметри, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, загарбники вели вогонь по Водяному. 122-міліметрова артилерія обстрілювала і Лебединське. Також з мінометів різних калібрів – Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР та БМП противника.

На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти двічі намагалися штурмувати українські позиції, та, понісши втрати, змушені були відступати. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів різних калібрів по Верхньоторецькому, Авдіївці, Опитному, Луганському, Зайцевому та Кам’янці. Танки вели вогонь по Новгородському та Пісках. 

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів обстрілювали Новоолександрівку, Троїцьке, Попасну, Новозванівку.

Як повідомляв УНІАН, під час штурму Авдіївки четверо українських військових загинуло, ще п’ятеро поранено.

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Теги: #АТО#Донбас