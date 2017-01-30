Загострення під Авдіївкою: зранку загинули 2 українських військових, 5 поранені

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Ситуація на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки залишається напруженою. Зранку противник продовжив підступні обстріли з танків та артилерії. Вогонь по позиціях Збройних сил України вівся з населеного пункту Яковлівка та району Спартака. Близько 10.30 обстріл з важкого озброєння припинився, але турбуючий вогонь зі стрілецької зброї триває досі. Двоє наших бійців загинули, п’ятеро поранено», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, під час недільного штурму бойовиками Авдіївки четверо українських військових загинули, ще п’ятеро поранено.

Загалом за минулу добу в зоні АТО загинули 5 українських військових, 9 поранені і ще 4 - травмовані.