"Операція Анаконда": український генерал розповів, як ЗСУ "душать" бойовиків під Авдіївкою

"Є таке поняття стратегії, як "Операція Анаконда". Тобто удушення. Тут можуть бути тактичні прийоми, наприклад, блокування. Мета – вибити з-під них точку опори, позбавити ґрунту, що забезпечує їх функціонування: починаючи від інформаційних питань, закінчуючи торгово–матеріальними. Контролювати, щоб не було підкріплення, починаючи від місцевого населення, закінчуючи, військовим посиленням, за рахунок отримання резервів, як людських, так і технічних. Тому важливо, що ми можемо це відстежувати і реагувати", - цитує Гордійчука Новое время.

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Крім цього, за його словами, полковник Андрій Соколов, командир 72-ї окремої механізованої бригади, позиції якої обстрілюють під Авдіївкою, дуже розумний бойовий офіцер.

"Він – один з кращих офіцерів Збройних сил України. Він підготовлений всебічно", - підкреслив генерал-майор.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, не погоджуючись припинити вогонь.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.