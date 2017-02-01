"Операція Анаконда": український генерал розповів, як ЗСУ "душать" бойовиків під Авдіївкою
Начальник Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук (позивний Сутінок) розповів про стратегію сил АТО під Авдіївкою, промзону якої кілька днів бойовики обстрілюють.
"Є таке поняття стратегії, як "Операція Анаконда". Тобто удушення. Тут можуть бути тактичні прийоми, наприклад, блокування. Мета – вибити з-під них точку опори, позбавити ґрунту, що забезпечує їх функціонування: починаючи від інформаційних питань, закінчуючи торгово–матеріальними. Контролювати, щоб не було підкріплення, починаючи від місцевого населення, закінчуючи, військовим посиленням, за рахунок отримання резервів, як людських, так і технічних. Тому важливо, що ми можемо це відстежувати і реагувати", - цитує Гордійчука Новое время.
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Крім цього, за його словами, полковник Андрій Соколов, командир 72-ї окремої механізованої бригади, позиції якої обстрілюють під Авдіївкою, дуже розумний бойовий офіцер.
"Він – один з кращих офіцерів Збройних сил України. Він підготовлений всебічно", - підкреслив генерал-майор.
Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, не погоджуючись припинити вогонь.
30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.