"Шахта Бутовка", Опитне і Піски потрапили під найпотужніший танковий обстріл з часів боїв за ДАП

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що "дуже неспокійно" на правому фланзі Авдіївки. "Противник перекинув в район Спартака і в район Донецького аеропорту додатковий танковий підрозділ і вчора кинув його у бій. Позиція "Шахта Бутовка", населені пункти Опитне і Піски потрапили під найпотужніший танковий обстріл з часів боїв за Донецький аеропорт", - сказав речник.

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Крім того, він додав, що на цих рубежах також продовжуються активні мінометні і артилерійські обстріли з боку противника. "Традиційно, ворог відкриває вогонь з великої відстані і просто з житлових кварталів Спартака, Ясинуватої та Донецька", - зазначив Мотузяник.

За його словами, на лівому фланзі Авдіївки – біля Донецької фільтрувальної станції, Крутої Балки, Кам’янки – також тривають перестрілки; порівняно з 29 січня тут напередодні було дещо спокійніше.

Також досить неспокійна обстановка складається на Світлодарській дузі та під Горлівкою, зазначив речник і пояснив, що йдеться про Зайцеве та Верхньоторецьке.

*** Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР". Оборона аеропорту тривала 242 дні. Українських силовиків прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За час оборони аеропорту загинули 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.