"Повзучий наступ": військові підійшли до Дебальцевого й взяли у півкільце Горлівку та Докучаєвськ - ЗМІ

Один з бійців, який воює зараз на Світлодарській дузі, повідомив, що ЗСУ вийшли до Санжарівки (населений пункт за 15 км від Дебальцевого), передає РБК-Україна.

Саме Дебальцеве вже перебуває під вогневим контролем ЗСУ. А координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець уточнив, що останнім часом українська армія у цьому районі просунулася вперед на один, максимум - на півтора кілометри.

У самому ж Дебальцевому поки тихо. Один з жителів цього міста повідомив, що під час грудневих боїв навіть подумував поїхати до доньки на "велику землю", тому що боявся повторення зими 2015 року, коли снаряд розніс кухню у його будинку. "У грудні артилерія обстрілювала позиції української армії з боку Горлівки і Вуглегірська. Чути було навіть вночі", - розповів він.

Зазначається, що "повзучий наступ" йде не тільки в районі Дебальцевого. "Можна відзначити Докучаєвськ, Авдіївку, райони на захід від Горлівки і північніше Маріуполя", - зазначив Машовець. За його словами, в результаті цих маневрів Докучаєвськ та Горлівка опинилися в півкільці: "Українське угруповання нависло над Ясинуватою і, в разі чого, може просунутися на Єнакієве".

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Півкільце під Докучаєвськом, яке, до речі, повинне було контролюватися українською стороною за умовами Мінська-1, утворилося восени минулого року.

"Питання лише в тому, чи знайдеться політична воля для того, щоб віддати останній наказ, взяти "докучаєвське" угруповання бойовиків в "котел" і зачистити місто", - заявив ще один координатор ІС Дмитро Тимчук.

На думку Машовця, маневри у районі Маріуполя ускладнюються тим, що тут оперативно-тактичні тили бойовиків перебувають вже на території Росії, звідки надходять підкріплення. У відповідь бойовики намагаються зайняти вигідні позиції у районі Широкиного для того, щоб погрожувати вогнем околицям Маріуполя, але це у них теж поки не виходить.

Противник намагається відповідати схожими маневрами, намагаючись відтіснити українські війська з Авдіївської промзони і від Докучаєвська.

Як пояснив Машовець, процеси, які отримали назву "повзучий наступ", відбуваються в рамках позиційної війни.

"Це заняття більш вигідних позицій й створення кращих умов для оборони. По суті, це вирішення тактичних завдань і питань під час позиційної війни", - зазначив він.

Як зазначив Тимчук, умови "Мінська-2" не дозволяють українській стороні вести наступ на території, що перебувають під контролем бойовиків: "В іншому випадку це може викликати негативну реакцію з боку Росії".