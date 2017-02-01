В Авдіївці поки не йдеться про масову евакуацію, люди розраховують на краще – Жебрівський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час телефонного включення, відповідаючи на запитання щодо начебто початку сьогодні часткової евакуації родин з дітьми.

"Ми розробляли план евакуації на більш кризову ситуацію, коли взагалі не буде тепла і нам довелося б злити воду з опалення... Такий план, безумовно, є і це найгірший сценарій, і ми до такого сценарію готувалися і готові", - сказав Жебрівський.

Водночас, на сьогодні, наголосив він, потреби в цьому немає.

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"Однак до нас звернулися батьки дітей дошкільного і шкільного віку і сказали, що хочуть виїхати. І через це ми забезпечили таке вивезення дітей з батьками", - зазначив голова ВЦА.

За його даними, напередодні на вивезення записалися 180 осіб, а сьогодні вранці ця кількість становила 77 бажаючих.

"Ми їх перемістили у Святогірськ", - додав Жебрівський.

Він зауважив, що жителі Авдіївки дуже люблять своє місто і "покидати його, виїжджати з нього бажаючих, м'яко кажучи, немає".

"У нас є автотранспорт, у нас є місця, куди ми можемо вивезти, але люди чекають, розраховують на краще", - додав голова ВЦА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні трьома автобусами з Авдіївки було перевезено 77 людей (з них 19 дорослих та 58 дітей) до пансіонатів "Перлина Донеччини" та "Смарагдове містечко" у м. Святогірськ. Також доправлено до м.Покровськ 13 людей, з них троє дітей; до м. Маріуполь - 11 людей, з них 4 дитини.