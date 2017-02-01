В Авдіївці немає паніки, в будинках є вода і газ – Жебрівський

Про це він написав у Facebook.

«Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно... Вночі, з технічних причин, температура у тепломережах міста трохи впала, але працівникам Коксохіму вже вдалося її підняти. Зараз температура теплоносія 35 градусів», - повідомив він.

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За його словами, вода у місті є, тиску вистачає, щоб підняти воду до 4 поверху багатоповерхівок. Газ в будинках теж є.

Крім того, в місто прибуло 8 вантажівок допомоги.

Жебрівський додав, що дуже багато допомагають інші області, міжнародні організації. «Завдяки цій підтримці, в Авдіївці немає паніки. Зараз необхідно домогтися режиму тиші, щоб ремонтники вийшли на місце пориву і відновили електропостачання», - уточнив він.

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Як повідомлялося, в Авдіївці почалася добровільна евакуація. У деяких районах немає електрики, перебої зі зв'язком, не скрізь є інтернет. Відремонтувати перебиту лінію електропередач напередодні не змогли, тому що російська сторона не дала письмового підтвердження припинення вогню в зоні робіт.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, і не погоджуються припинити вогонь. 30 січня Авдіївка через обстріл залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції.

У місті оголошено надзвичайний стан. За словами президента Петра Порошенка, приймаються необхідні заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки і 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.