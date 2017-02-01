В Авдіївці почалась добровільна евакуація

Близько 9 ранку у середу з Авдіївки, яка опинилася в епіцентрі обстрілів, поїдуть автобуси з людьми, які добровільно хочуть покинути місто. Про це повідомив кореспондент ТСН.

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Перші автобуси відправляться близько 9:00. За інформацією каналу, увечері з проханнях про евакуацію звернулися близько 200 людей. Це переважно батьки, які хочуть вивезти своїх дітей.

Як повідомляється на сторінці ДонбасSOS у Facebook, по місту з'явилися оголошення: бажаючим пропонують вивезти дітей в табір "Смарагдове місто" в Святогірську. Збір 1 лютого в 8 ранку, на стадіоні.

Також стало відомо, що міський транспорт в Авдіївці частково не працює - 28 і 28а маршрут не ходитимуть, 26 під питанням.

У деяких районах немає електрики, перебої зі зв'язком, не скрізь є інтернет. Відремонтувати перебиту лінію електромереж напередодні не змогли, бо російська сторона не дала письмового підтвердження припинення вогню у зоні робіт.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, і не погоджуються припинити вогонь. 30 січня Авдіївку через обстріл залишилася без водо-, електро - та теплопостачання.

В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан. За словами президента Петра Порошенка, приймаються необхідні заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки і 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.