Загострення боїв на Донбасі: сьогодні двоє військових загинули, шестеро поранено - штаб АТО

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На ранок, після масованих обстрілів з "Градів" та артилерії, російсько-окупаційні війська здійснили декілька спроб атакувати захисників України та, зазнавши чисельні втрати, відступали.

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На Маріупольському напрямку по Красногорівці вели вогонь з танка, 122-міліметрової артилерії, 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Зі 122-міліметрової артилерії обстріляли Богданівку. По Мар’їнці та Чермалику вогонь вели міномети різних калібрів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новотроїцькому, Новомихайлівці та Новогригорівці.

На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії окупанти обстріляли Врубівку. З мінометів – Катеринівку та Попасну, а зі стрілецької зброї – Кримське.

"Загалом зафіксовано 36 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинули, шестеро поранено", - йдеться у повідомленні штабу АТО.