Порошенко нагородив 48 воїнів-захисників Авдіївки

Як повідомили у прес-службі глави держави, більшість із цих військових і зараз перебувають на бойових позиціях.

«За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагородами відзначено 48 офіцерів та солдатів ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького - старший лейтенант Сергій Вдовиченко, лейтенант Андрій Верхогляд, капітан Роман Дармограй, майор Володимир Дяченко, капітан Ріхард Поп, лейтенант Василь Тарасюк.

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Лейтенант, командир механізованої роти механізованого батальйону Леонід Деркач нагороджений орденом Богдана Хмельницького (посмертно). 1 лютого 2017 року він героїчно загинув в районі «Промзона» Авдіївки внаслідок артилерійського обстрілу з систем залпового вогню «Град» з боку бойовиків.

Крім того, орденом «За мужність» нагороджені посмертно солдат Роман Гульченко, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Роман Бублієнко, солдат Олег Бурць, сержант Володимир Крижанський, солдат Дмитро Оверченко, солдат Ярослав Павлюк, солдат Сергій Пацула, солдат Віталій Шамрай.