Порошенко посмертно присвоїв загиблому під Авдіївкою капітану Андрію Кизилу звання Героя України

20:00, 01 лютого 2017
Політика
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Загиблого капітана нагороджено орденом "Золота Зірка"

Кизилу посмертно нагороджений орденом

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» капітану, заступнику командира механізованого батальйону 72 ОМБр Андрію Кизилу (посмертно).

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

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«Високою державною нагородою капітан Андрій Кизило відзначений за особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Андрій Кизило загинув під час спроби штурму бойовиками позицій сил АТО біля Авдіївки.

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Теги: #президент#орден#Кизил